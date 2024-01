Concurso Petrobras: publicado edital com mais de 6 mil vagas | A TARDE

O edital do concurso Petrobras está publicado. A Petrobras está ofertando 6.412 vagas, sendo 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro de reserva, para diversos cargos de nível técnico. A remuneração mínima é de R$5,8 mil.

As vagas estão distribuídas entre os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul. O concurso Petrobras está sendo organizado pelo Cebraspe e recebe inscrições entre os meses de dezembro e janeiro de 2024.

Os interessados precisam ter ensino médio ou técnico completo. As oportunidades são para atuar em cargos como Enfermagem do Trabalho, Logística de Transportes, Química de Petróleo, Segurança do Trabalho, entre outros.

As provas estão marcadas para o mês de março de 2024. Clique aqui para conferir o edital do concurso da Petrobras.

As inscrições começam às 10h do dia 28 de dezembro e vão até às 18h do 31 de janeiro, através do site da banca organizadora do concurso.

O processo seletivo avaliará os candidatos por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações estão previstas para ser aplicadas em 24 de Março, e vão acontecer nas cidades em que os selecionador irão atuar, que tenha sede ou negócio da Petrobras.

O prazo de validade do processo seletivo será de 18 meses, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por decisão da Petrobras.

SERVIÇO:

Banca: Cebraspe

Cargos: Profissional de nível técnico júnior

Escolaridade: nível médio técnico

Vagas: 916 + 5.496 CR

Remuneração: R$5.878,82

Inscrições: de 28 de dezembro a 31 de janeiro de 2024

Data da prova objetiva: 24 de março de 2024