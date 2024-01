Confundida com trans, mulher diz que restaurante ajudou agressor | A TARDE

Confundida com trans num restaurante em Recife-PE, mulher vítima de agressão acusa estabelecimento de ter ajudado agressor a fugir. O caso aconteceu no restaurante Guaiamum Gigante, no sábado, 23.



Estabelecimento, que fica localizado no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife, alega que agressor poderia estar armado.



Segundo a vítima, um homem desconhecido a abordou na saída do banheiro feminino e perguntou se ela era "um homem ou uma mulher". Ao questionar o motivo da pergunta, o homem teria dado um soco no rosto dela acreditando se tratar de uma mulher trans.

“As pessoas tentaram impedir a saída dele, mas o bar escoltou ele para fora. O Guaiamum Gigante foi totalmente conivente com esse agressor. Facilitar a saída dele prejudicou, e muito, o que eu pude fazer a título de, por exemplo, identificá-lo”, explicou a vítima da agressão ao g1.