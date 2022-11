Congresso deve aumentar custo de energia nas regiões Norte e Nordeste

Um projeto de decreto legislativo, que visa aumentar o valor da energia elétrica para consumidores do Norte e Nordeste, foi aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada e já está sendo tramitado no Senado Federal.

O projeto derruba um entendimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que, após três anos de consulta pública, decidiu alterar uma taxa paga pelos usuários da rede de transmissão de energia, o sinal locacional.

Com as mudanças da Aneel, os consumidores do Norte e Nordeste seriam beneficiados e pagariam R$ 1,23 bilhão a menos por ano pela utilização da rede de transmissão, que não dependeria mais da energia produzida em outras regiões e diminuiria os custos de manutenção do sistema.

Entre os parlamentares contrários à proposta, o projeto está sendo considerado como uma punição à população nordestina pela derrota de Jair Bolsonaro.