Congresso Internacional de Direito Digital divulga programação; veja

O congresso vai acontecer no Tribunal de Justiça da Bahia - Foto: Divulgação | TJBA

O Congresso Internacional de Direito Digital e Expo Imersiva ocorrerá nos dias 24 e 25 de outubro, no auditório do Desembargadora Olny Silva do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), em Salvador. O evento é voltado para magistrados, servidores e público em geral.

No dia 24 de outubro, a cerimônia de abertura vai acontecer das 9h às 9h20, com a presença da Desa. Cynthia Pina Resende, presidente do TJBA; do Des. Jatahy Júnior, diretor-geral da UNICORP; e do juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Rafael Leite.

Confira a programação completa:

24 DE OUTUBRO

9h20 às 10h20 | Painel de Abertura - "Desafios e Aplicações da Inteligência Artificial no Sistema Judicial"

- "Desafios da Inteligência Artificial e sua aplicação Jurídica" - Ministrado pelo desembargador do TJPE, Alexandre Pimentel.

- "Inteligência artificial e implicações judiciais: seu uso pelo Poder Judiciário e pelos que exercem funções essenciais à justiça" - Ministrado por Rafael Leite

11h às 12h | "Segurança de Dados e IA Generativa: Novos Desafios para o Direito"

- "Segurança de Dados e Inteligência artificial no Direito" - Ministrado pelo juiz TJRJ, Anderson Paiva - Juiz TJR.

- "IA Generativa no Direito" - Minstrado pela advogada e professora Maria Clara Seixas.

13h30 às 14h30 | "Transformações Digitais na Prova e na Gestão de Documentos Públicos"

- "Provas digitais: um desafio para os magistrados" - Ministrado pelo juiz TJBA, Carlos Eduardo da Silva Camillo.

- "Cadeia de custódia dos vestígios digitais" - Ministrado pelo professor e promotor de Justiça, Dr. Dário José Kist.

- "Além do Carimbo e do papel: o salto digital do Registro Civil Baiano" - Ministrado pelo oficial de Registro Civil, Daniel de Oliveira Sampaio.

15h às 16h | "Inovações Tecnológicas e Parcerias Estratégicas no Direito Digital"

CIMATEC

- "Blockchain e contratos inteligentes: quando o código é a lei" - Ministrado pelo especialista em Blockchain e Sistema Distribuídos, Edon Mota da Cruz.

- "Tecnologia e Inovação PGE/BA" - Ministrado pelo arquiteto sênior Multicloud, especialista em IA, Oberdan Rocha Pinheiro.

16h às 16h30 | GARTNER

- "Tendências Tecnológicas e Inovações" - Erick Sobreiro

16h30 às 17h | GOOGLE

- "IA no Poder Judiciário" - Ministrado por Sérgio Almeida, public sector Google Cloud Brasil; Omar Call.

25 DE OUTUBRO

8h30 às 10h | "Inteligência Artificial e o Futuro da Tomada de Decisões no Direito"

- "Constituição do Algorítimo (ON-LINE)" - Ministrado pelo catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Dr. Francisco Balanguer Callejón.

- "Cópia da Neurolaw e metodologia do Direito" - Ministrado pelo procurador de Justiça do MPMG, Dr. Fernando Martins.

- "Automação de decisões por sistemas computacionais de inteligência artificial baseadas em processamento de linguagem natural" - Ministrado pelo advogado Dr. Marcos Ehrhardt Jr.

10h30 às 12h | "Direito, Processo Penal e Tecnologias Digitais"

- "A vigência da garantia contra a autoincriminação forçada no contexto das novas técnicas de investigação" - Ministrado pelo juiz de direito de Buenos Aires, Dr. Rodolfo Adan Ariza.

- "Regulação de criptoativos no Brasil e sua influência sobre a legislação penal" - Ministrado pelo advogado e presidente, Dr. Lucas Carapiá.

- "Derecho Processal Penal Electrónico" - Ministrado pelo advogado em Buenos Aires, Dr. Victor Casanova.



14h às 15h | MICROSOFT

- "AI em Justiça: Casos de uso de Inteligência Artificial em Justiça" - Ministrado pela executiva de contas Microsoft Brasil, Anacarla Marques.