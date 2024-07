Congresso tem 3 vezes mais discursos pró-armas do que contra

Armas apreendidas - Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

Um levantamento recente conduzido pelo Instituto Fogo Cruzado destacou um aumento significativo nos discursos favoráveis ao armamento no Congresso Nacional ao longo da última década. Em 2023, por exemplo, os discursos pró-armas foram três vezes mais frequentes do que os discursos contrários, conforme revelou a pesquisa intitulada "O que o Congresso Nacional fala sobre o armamento civil?". O estudo analisou 1.977 discursos proferidos na Câmara dos Deputados e no Senado entre 1951 e 2023, evidenciando uma tendência crescente de apoio à ampliação do acesso às armas desde 2015, coincidindo com um período de renovação política após as manifestações de 2013.

Durante o período de 2015 a 2023, foram registrados 272 discursos sobre o tema do armamento, sendo que 73% deles eram favoráveis à liberalização do porte de armas para civis, 24% defendiam o controle mais rigoroso e 3% foram considerados neutros. Este período marcou a primeira vez em que os discursos pró-armamento superaram os contrários. A coordenadora de pesquisa do Instituto Fogo Cruzado, Terine Coelho, ressaltou que "este não é assunto pacificado e, desde 2015, está em ampla disputa".

Apesar das mudanças nas regras em 2023, o estudo indicou que a proporção entre os discursos favoráveis e contrários ao armamento se manteve significativa, com 75 discursos a favor contra 24 contrários. A institucionalização do movimento pró-armamento no Congresso Nacional também foi notável, incluindo a formação de grupos como o PROARMAS, que apoiou diversas candidaturas legislativas.

Nos últimos três mandatos, a maioria dos parlamentares que abordaram o tema do armamento eram homens, representando 84,8% do total, enquanto 76,5% eram brancos. Este contexto reflete uma dinâmica complexa e em evolução no debate parlamentar sobre o controle de armas no Brasil.