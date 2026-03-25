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BRASIL

Conheça as 3 cervejas do Brasil que conquistaram o topo do mundo

Desempenho brasileiro ganha relevância diante da magnitude do World Beer Cup 2025

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

25/03/2026 - 1:31 h

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Cervejas de Curitiba e Campinas são eleitas as melhores do mundo
Cervejas de Curitiba e Campinas são eleitas as melhores do mundo -

O mercado de cervejas artesanais no Brasil consolidou sua transformação ao atingir o ápice do reconhecimento global em 2025. Três rótulos nacionais superaram marcas tradicionais de 50 países e conquistaram a medalha de ouro no World Beer Cup, realizado nos Estados Unidos.

O feito destaca a evolução técnica das cervejarias brasileiras, que agora unem processos rigorosos de maturação ao uso criativo de ingredientes regionais para vencer o que é considerado o "Oscar da cerveja".

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Ouro paranaense: complexidade em barris de cachaça

A cervejaria 277 Craft Beer, de Foz do Iguaçu (PR), foi o grande destaque brasileiro ao garantir duas medalhas de ouro. A Quadruppel 277 venceu na categoria Belgian-Style Strong Specialty Ale.

Com notas de frutas secas e melado, a bebida passa por um processo de envelhecimento de um ano em barris de madeira que antes armazenaram cachaça, conferindo uma identidade sensorial única que impressionou os jurados internacionais.

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Inovação com frutas e refrescância premiada

A diversidade da produção nacional também brilhou em categorias de alta refrescância. A Canoa Quebrada, também da 277 Craft Beer, levou o ouro no estilo Gose, incorporando o caju em uma receita alemã que equilibra acidez e salinidade.

Já no segmento de bebidas não alcoólicas, a cervejaria Sim! Cerveja, de Campinas (SP), venceu com a Melancia SOUR’n Salt. A mistura de melancia com hibisco resultou em um rótulo de cor avermelhada e apenas 0,3% de teor alcoólico, redefinindo o padrão de qualidade das cervejas especiais leves.

Brasil supera gigantes em competição histórica

O desempenho brasileiro ganha relevância diante da magnitude do World Beer Cup 2025. O evento reuniu mais de 8 mil cervejas de 1.700 cervejarias diferentes, avaliadas por centenas de jurados especializados.

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cerveja artesanal gastronomia

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