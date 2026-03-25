Conheça as 3 cervejas do Brasil que conquistaram o topo do mundo

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Cervejas de Curitiba e Campinas são eleitas as melhores do mundo - Foto: Freepik

O mercado de cervejas artesanais no Brasil consolidou sua transformação ao atingir o ápice do reconhecimento global em 2025. Três rótulos nacionais superaram marcas tradicionais de 50 países e conquistaram a medalha de ouro no World Beer Cup, realizado nos Estados Unidos.

O feito destaca a evolução técnica das cervejarias brasileiras, que agora unem processos rigorosos de maturação ao uso criativo de ingredientes regionais para vencer o que é considerado o "Oscar da cerveja".

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Ouro paranaense: complexidade em barris de cachaça

A cervejaria 277 Craft Beer, de Foz do Iguaçu (PR), foi o grande destaque brasileiro ao garantir duas medalhas de ouro. A Quadruppel 277 venceu na categoria Belgian-Style Strong Specialty Ale.

Com notas de frutas secas e melado, a bebida passa por um processo de envelhecimento de um ano em barris de madeira que antes armazenaram cachaça, conferindo uma identidade sensorial única que impressionou os jurados internacionais.

Inovação com frutas e refrescância premiada

A diversidade da produção nacional também brilhou em categorias de alta refrescância. A Canoa Quebrada, também da 277 Craft Beer, levou o ouro no estilo Gose, incorporando o caju em uma receita alemã que equilibra acidez e salinidade.

Já no segmento de bebidas não alcoólicas, a cervejaria Sim! Cerveja, de Campinas (SP), venceu com a Melancia SOUR’n Salt. A mistura de melancia com hibisco resultou em um rótulo de cor avermelhada e apenas 0,3% de teor alcoólico, redefinindo o padrão de qualidade das cervejas especiais leves.

Brasil supera gigantes em competição histórica

O desempenho brasileiro ganha relevância diante da magnitude do World Beer Cup 2025. O evento reuniu mais de 8 mil cervejas de 1.700 cervejarias diferentes, avaliadas por centenas de jurados especializados.