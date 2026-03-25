BRASIL
Conheça as 3 cervejas do Brasil que conquistaram o topo do mundo
Desempenho brasileiro ganha relevância diante da magnitude do World Beer Cup 2025
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
O mercado de cervejas artesanais no Brasil consolidou sua transformação ao atingir o ápice do reconhecimento global em 2025. Três rótulos nacionais superaram marcas tradicionais de 50 países e conquistaram a medalha de ouro no World Beer Cup, realizado nos Estados Unidos.
O feito destaca a evolução técnica das cervejarias brasileiras, que agora unem processos rigorosos de maturação ao uso criativo de ingredientes regionais para vencer o que é considerado o "Oscar da cerveja".
Ouro paranaense: complexidade em barris de cachaça
A cervejaria 277 Craft Beer, de Foz do Iguaçu (PR), foi o grande destaque brasileiro ao garantir duas medalhas de ouro. A Quadruppel 277 venceu na categoria Belgian-Style Strong Specialty Ale.
Com notas de frutas secas e melado, a bebida passa por um processo de envelhecimento de um ano em barris de madeira que antes armazenaram cachaça, conferindo uma identidade sensorial única que impressionou os jurados internacionais.
Leia Também:
Inovação com frutas e refrescância premiada
A diversidade da produção nacional também brilhou em categorias de alta refrescância. A Canoa Quebrada, também da 277 Craft Beer, levou o ouro no estilo Gose, incorporando o caju em uma receita alemã que equilibra acidez e salinidade.
Já no segmento de bebidas não alcoólicas, a cervejaria Sim! Cerveja, de Campinas (SP), venceu com a Melancia SOUR’n Salt. A mistura de melancia com hibisco resultou em um rótulo de cor avermelhada e apenas 0,3% de teor alcoólico, redefinindo o padrão de qualidade das cervejas especiais leves.
Brasil supera gigantes em competição histórica
O desempenho brasileiro ganha relevância diante da magnitude do World Beer Cup 2025. O evento reuniu mais de 8 mil cervejas de 1.700 cervejarias diferentes, avaliadas por centenas de jurados especializados.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes