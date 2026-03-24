Mãe é absolvida após matar e cortar pênis de abusador da filha

Mulher acusada de matar o homem e decepar o órgão genital foi absolvida em julgamento nesta terça-feira - Foto: TJMG / Divulgação

A Justiça de Belo Horizonte (MG) absolveu, nesta terça-feira, 24, uma mãe acusada de matar, mutilar órgão genital e ocultar o cadáver de Everton Amaro da Silva. O Conselho de Sentença reconheceu a inocência da ré em agir para proteger a filha de 11 anos, que estaria sendo vítima de abuso sexual.

O crime ocorreu em março de 2025, no bairro Taquaril, e a decisão unânime resulta na soltura imediata de Erica Pereira da Silveira Vicente, de 42 anos, que estava presa desde o início das investigações.

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Presidido pela juíza Maria Beatriz Fonseca Biasutti, o julgamento do 2º Tribunal do Júri de BH se estendeu ao longo do dia, culminando na absolvição de Erica das acusações de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor.

A Defensoria Pública baseou a estratégia na legítima defesa de terceiros e na violenta emoção após o flagrante de estupro de vulnerável. Os jurados rejeitaram a denúncia do Ministério Público, que sustentava motivação fútil e meio cruel, incluindo o uso de substâncias sedativas e a mutilação da vítima ainda em vida.

O flagrante e a reação da ré

Em depoimento, Erica relatou que Everton era conhecido da família, mas que a relação mudou após ela descobrir mensagens de cunho sexual enviadas por ele à criança. Na madrugada do crime, a ré afirmou ter acordado com os gritos da filha e encontrado o homem sobre a menina, tentando silenciá-la com as calças baixas.

Segundo o relato aceito pelo júri, a morte aconteceu em meio ao confronto físico imediato após o flagrante, seguida pela tentativa de se desfazer do corpo em uma área de mata próxima com auxílio de um jovem local.