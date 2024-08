Conheça história de Maria Madalena, fiel discípula do Cristo

Maria chegou a ser confundida com uma prostituta - Foto: Reprodução

A personagem bíblica, Maria Madalena, cujo nome deriva de Magdala, foi chamada por esse nome por conta de ter ido até os apóstolos anunciar o Cristo ressuscitado. Lucas, o evangelista, falou sobre no capítulo 8: “Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a Boa Nova do Reino de Deus. Os Doze estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios”.

Ela também aparece quando José de Arimateia depõe o corpo de Jesus no sepulcro, que fora fechado com uma pedra. Foi ela, depois do sábado, na manhã do primeiro dia da semana, quem voltou ao sepulcro e descobriu que a pedra havia sido removida e correu para avisar Pedro e João. Maria chegou a ser confundida com uma prostituta porque, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, narra-se a história da conversão de uma anônima “pecadora da cidade, que ungia com perfume os pés de Jesus, convidado de um fariseu; após tê-los banhado com suas lágrimas, os enxugava com seus cabelos”.

Porém, há mais um equívoco, como explica o Cardeal Gianfranco Ravasi. “A unção com óleo perfumado é um gesto feito também por Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, em outra ocasião, como diz o evangelista João. Assim, Maria de Magdala foi identificada, por algumas tradições populares, com a Maria de Betânia”.

Maria Madalena foi a primeira das mulheres que seguiram Jesus e anunciar que o Mestre de Nazaré venceu a morte. O Papa Francisco determinou, em julho de 2016, a festa para celebrar a memória de Madalena ressaltando a importância da discípula fiel de Jesus.

Oração

Santa Maria Madalena, vós que ouvistes da boca de Jesus estas palavras: “Muito lhe foi perdoado porque muito amou… vai em paz, os teus pecados estão perdoados”, alcançai-me de Deus o perdão dos meus erros e pecados, deixai-me participar do ardente amor que inflamou o vosso coração, para que eu seja capaz de seguir a Cristo até o Calvário, se for preciso e assim, mais cedo ou mais tarde, tenha a felicidade de abraçar e beijar os pés do divino Mestre.

Como Jesus ressuscitado vos chamou pelo nome: “Maria!” ele chame também pelo meu nome.., e eu nunca mais me desvie do seu amor, com recaídas nos erros do meu passado.

Santa Maria Madalena, eu vos peço esta graça, por Cristo Nosso Senhor. Amém!