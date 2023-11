Conheça os nomes mais populares para 2024 | A TARDE

Uma empresa de marketing digital realizou um estudo com o intuito de descobrir quais serão os nomes mais populares entre os brasileiros no próximo ano. O estudo utilizou dados obtidos por meio de aplicativos com inteligência artificial, bem como o número de pesquisas realizadas sobre nomes nos principais mecanismos de busca.

O levantamento revela algumas tendências e padrões nos nomes que têm ganhado mais popularidade. A tendência de nomes curtos e fáceis de pronunciar: Nomes curtos e de fácil pronúncia sempre são populares porque são fáceis de lembrar e escrever.



Aumento de nomes com significados positivos: Os pais costumam buscar nomes com significados positivos. Isso pode ser uma maneira de dar um significado positivo a uma pessoa, em vez de usar nomes com conotações negativas.

Com base nas tendências dos últimos anos, a inteligência artificial permite prever quais serão os 20 nomes femininos mais populares de 2024:

1. Maria é um nome bíblico que significa "senhora soberana". É um nome popular no Brasil há muitos anos e continua a ser um dos nomes mais escolhidos pelos pais.

2. Ana é um nome hebraico que significa "graciosa". É um nome popular no Brasil há muitos anos e continua a ser um dos nomes mais escolhidos pelos pais.

3. Alice é um nome inglês que significa "de nobre linhagem". É um nome clássico que nunca sai de moda.

4. Heloísa é um nome grego que significa "brilhante". É um nome clássico que vem ganhando popularidade nos últimos anos.

5. Laura é um nome latino que significa "loura". É um nome clássico que nunca sai de moda.

6. Valentina é um nome latino que significa "valente". É um nome moderno que vem ganhando popularidade nos últimos anos.

7. Isabella é um nome espanhol que significa "bela". É um nome clássico que nunca sai de moda.

8. Sophia é um nome grego que significa "sabedoria". É um nome moderno que vem ganhando popularidade nos últimos anos.

9. Larissa é um nome grego que significa "cidade". É um nome clássico que vem ganhando popularidade nos últimos anos.

10. Julia é um nome latino que significa "jovem". É um nome clássico que nunca sai de moda.

É importante notar que essa é apenas uma previsão de que os nomes reais mais populares em 2024 podem ser diferentes. No entanto, é provável que esses nomes continuem a ser populares, pois são nomes bonitos, sua sonoridade é agradável e são significativos e de fácil pronúncia.

Os nomes masculinos mais populares também seguem os mesmos padrões dos nomes femininos:

1. Miguel é um nome bíblico que significa "quem como Deus?". É um nome popular no Brasil há muitos anos e continua a ser um dos nomes mais escolhidos pelos pais.

2. Arthur é um nome celta que significa "pedra" ou "grande urso". É um nome clássico que nunca sai de moda.

3. Gael é um nome irlandês que significa "belo e generoso". É um nome mais recente que vem ganhando popularidade nos últimos anos.

4. Heitor é um nome grego que significa "protetor". É um nome clássico que é frequentemente associado ao herói da Guerra da Tróia.

5. Theo é um nome grego que significa "Deus". É um nome moderno que é frequentemente associado à espiritualidade.

6. Davi é um nome bíblico que significa "amado". É um nome popular no Brasil há muitos anos e continua a ser um dos nomes mais escolhidos pelos pais.

7. Bernardo é um nome germânico que significa "forte como um urso". É um nome clássico que nunca sai de moda.

8. Gabriel é um nome bíblico que significa "homem de Deus". É um nome popular no Brasil há muitos anos e continua a ser um dos nomes mais escolhidos pelos pais.

9. Noah é um nome hebraico que significa "descanso". É um nome bíblico que vem ganhando popularidade nos últimos anos.

10. Levi é um nome hebraico que significa "ligado". É um nome bíblico que vem ganhando popularidade nos últimos anos.