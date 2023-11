Conheça serial killer acusado de matar mulheres na Bahia | A TARDE

Considerado um dos assassinos em série mais procurados do Brasil, Roberto Marcelo Paiva Ramos, de 50 anos, foi preso na quarta-feira, 15. O serial killer ficou mais de um ano foragido da Justiça de Minas Gerais, onde cumpria pena em Muriaé, acusado de latrocínio. Ele estava sendo procurado por crimes cometidos em 1997 e 2006.

O homem é acusado de cometer ao menos sete feminicídios em cidades de Minas Gerais e da Bahia, sendo considerado pelas autoridades um psicopata, por sentir prazer em ver as vítimas sofrendo até a morte. A prisão do criminoso ocorreu nas proximidades do Mercado Municipal do Peixe, no Bairro Jacaré, em Cabo Frio (RJ).

Roberto nasceu em Juiz de Fora (MG). Segundo a polícia, o homem dizia cometer os crimes com base no filme "Rejeitados pelo Diabo". A narrativa conta a história de dois irmãos que matavam pessoas que estivessem em seus caminhos.

Para evitar ser preso, Roberto utilizava outro nome. Ele trabalhava de maneira informal em quiosques na praia e como garçom. Antes de ser levado para Minas Gerais, ele foi transferido de Cabo Frio para o sistema prisional do Rio de Janeiro.

O serial killer é principal suspeito pelo assassinato de uma turista no distrito de Arraial D’ Ajuda, em Porto Seguro (BA), em 2006. A vítima morreu estrangulada com um fio elétrico e golpes na cabeça.

Com diversas acusações, Roberto já foi condenado a mais de 60 anos de prisão.