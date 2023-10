Construção de usina em praia do Ceará pode derrubar internet no Brasil | A TARDE

A construção de uma usina de dessalinização de água do mar em Fortaleza pode comprometer os cabos submarinos que ligam o Brasil à rede mundial de internet. A informação foi divulgada por operadoras de banda larga e data centers.

A usina será construída na praia do Futuro, local que recebe 17 cabos, contando também com o maior hub do mundo de sistemas ópticos submarinos, atrás apenas do que está em Marselha, na França. Pelo local, passam 99% do tráfego da internet do Brasil.

O governo do Ceará informou que a construção da usina não representa risco para a internet do Brasil, mas para que a obra seja realizada, será necessário licenciamento ambiental e liberação da Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

A estimativa do governo do Ceará é de abastecer aproximadamente 700 mil moradores de Fortaleza com a medida. O assunto está sendo acompanhado pelo Ministério das Comunicações.