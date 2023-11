Consumo de energia aumenta com onda de calor | A TARDE

Novo recorde na demanda instantânea de carga do Sistema Interligado Nacional (SIN), foi registrado, no início dessa semana, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O patamar atingido foi de 100.955 megawatts (MW). Foi a primeira vez na história do SIN que a carga superou a marca de 100 mil MW. O recorde anterior era de 97.659 MW, medido em 26 de setembro deste ano.

A principal razão para esse comportamento é a significativa elevação de temperatura verificada em grande parte do Brasil, o que tem contribuído para maior tempo de uso de equipamentos como ventiladores e ar-condicionado. O Rio de Janeiro, por exemplo, registrou, nesta terça-feira, 14, a maior sensação térmica desde 2014, de 58,5 graus Celsius (°C).

A onda de calor chegou em uma época do ano em que, normalmente, a estação chuvosa já está estabelecida e em que as nuvens funcionam como uma espécie de controle das temperaturas. A ausência dessa defesa, potencializa os efeitos do fenômeno climático. Situação que deve permanecer nos próximos dias, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).