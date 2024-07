Contas com imagem do Jogo do Tigrinho incomodam usuários do Instagram

Jogo ganhou vários adeptos no Brasil - Foto: Reprodução

Contas com a imagem do ‘Jogo do Tigrinho’, como é conhecido nas redes sociais o jogo ‘Fortune Tiger’, tem incomodado diversos usuários do Instagram. Essas contas têm solicitado para seguir contas privadas, como também seguir contas abertas e dar likes em publicações.

Diversos influenciadores têm divulgado o jogo nas redes sociais, e ensinando estratégias para ter bons resultados no jogo. Os conteúdos incentivam o jogador a manter controle emocional, criar um limite de quando se deve apostar e até manter a calma em caso de perdas.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a assistente administrativa Beatriz Leal, de 18 anos, diz que considera o pedido de solicitação dessas contas uma invasão de privacidade. “Não é uma, não são duas, são várias. Isso acontece há um mês e não é só comigo, são várias pessoas do meu convívio”.

Para o jornalista Alexandro Simões, de 21 anos, que tem a conta do Instagram aberta, diz que as contas o seguem na rede social há dois meses. “É uma tentativa de tentar vencer pelo cansaço para a pessoa adquirir aquele produto”, diz.

Beatriz diz que para se prevenir tem denunciado as contas. Já Alexandro, diz que tem removido e ativando a solicitação do Instagram para envio de mensagens no direct. Quando se trata das contas do jogo, ele não aceita.

Qual é esse jogo?

Não aguento mais esse tanto de perfil de jogo do tigrinho me adicionando, removo todos, inclusive se tiver algum lugar que bloquei esse tipo de perfil para não me adicionar mais quero saber. — Thailli (@thailli_) June 12, 2024

O Fortune Tiger é um jogo de apostas que funciona como uma espécie de cassino online, no qual o jogador precisa realizar a combinação de três figuras iguais em três fileiras para ganhar prêmio em dinheiro.

Além disso, o jogo também promete um multiplicador de 10 vezes o valor da aposta em uma rodada bônus ativada de maneira aleatória. Os símbolos que aparecem do jogo seriam determinantes para o pagamento, como laranja, foguetes e envelopes, que garantem valores baixos.

Já o saco de moedas, o amuleto da sorte e o lingote de ouro são os pagamentos mais altos. A imagem do ‘Tigre da Fortuna’ funciona como um extra que substitui todos os símbolos de pagamentos comuns.

É permitido?

Os ‘Jogo do Tigrinho’ é considerado um jogo de azar, portanto proibido no país, de acordo com a Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941). A pena é o pagamento de multas e cumprimento de três meses a um ano de prisão.

Nesta terça-feira, 25, um casal de influencers foi preso durante a Operação Game Over, que investiga influenciadores que incentivam os seguidores a fazerem apostas em jogos de azar online, como o ‘Jogo do Tigrinho’.

A prisão aconteceu em um condomínio na cidade de Marechal Deodoro, região metropolitana Maceió, em cumprimento a mandados expedidos pela 17ª Vara Criminal de Maceió. Paulinha e Ygor foram liberados em audiência de custódia e terão que cumprir medidas cautelares.

Está em discussão no Congresso um projeto de lei que busca legalizar os jogos de azar, como bingos e jogo do bicho. Ele foi aprovado na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, após mais de um ano de tramitação na Casa.

Apesar de jogos de azar não serem legalizados, as bets, que são os jogos de aposta, estão legalizados. As estratégias de divulgação das apostas devem seguir as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).

Entre as normas criadas, estão o princípio de identificação publicitária, que inclui a obrigatoriedade de verificação de perfis anunciantes nas redes sociais, e a veracidade da informação, que proíbe a promessas de "ganhos certos, fáceis e elevados".