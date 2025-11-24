Menu
BRASIL

Conversa entre Jennyfer Bekoy Tupinambá e Camila Passos é destaque do SCREAM Festival

Bekoy é cofundadora da primeira agência de marketing social formada por mulheres indígenas

Redação

Por Redação

24/11/2025 - 20:14 h
-
-

O SCREAM Festival, evento dedicado à criatividade e inovação, recebe nesta quinta-feira, 27, às 9h30, no Doca 1, em Salvador, a indígena Jennyfer Bekoy Tupinambá para uma conversa com Camila Passos. Bekoy revisitará o processo de repatriação do Manto Tupinambá, que se tornou um símbolo de articulação comunitária, mobilização digital e ressignificação narrativa.

Ativista e estrategista digital, Bekoy é cofundadora da primeira agência de marketing social formada por mulheres indígenas. Ela também discutirá temas como gênero, ciberativismo, inovação, e a luta contra a violência sexual infantil, além dos desafios da COP30 em relação à demarcação de terras e à amplificação das vozes indígenas.

Camila Passos
Camila Passos | Foto: Engels Miranda

Para Camila Passos, gestora do Sebrae Bahia e referência em comunicação para impacto social, o SCREAM é uma oportunidade de “expandir horizontes e conectar-se com novas potências criativas”. “O bate-papo vai além do Manto Tupinambá, abrangendo narrativas que exigem comunicação transformadora e a valorização dos saberes ancestrais como chave para o futuro”, afirma. Ela também destaca que o setor criativo é fundamental para o crescimento econômico e a inclusão social, mas “não deve ser movido apenas por indicadores financeiros”.

