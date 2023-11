Coordenador da FUP avalia resultados da Petrobras neste trimestre | A TARDE

O coordenador da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, comentou os resultados da Petrobras no terceiro trimestre de 2023, quando apresentou um lucro líquido de R$ 26 bilhões, confome documento ITR enviado ao mercado nesta quinta-feira, 9.

“O aumento do fator de utilização das refinarias da Petrobrás, que atingiu em média 96% no 3T23, maior nível trimestral em nove anos, foi fator estratégico para o resultado positivo apurado pela empresa que, nos últimos dois anos, viu encolher seu parque de refino com a venda da RLAM, na Bahia, e da REMAN, no Amazonas, principalmente. Esse esforço operacional resultou no aumento da produção de derivados e permitiu incremento no volume de vendas domésticas da estatal”, falou.

“Esses resultados confirmam a necessidade de a Petrobrás ampliar sua produção de derivados, com novos investimentos para aumento da capacidade instalada de refino das refinarias existentes, processamento de combustíveis verdes e reestatização das refinarias privatizadas”, acrescentou.

O resultado foi uma queda de 42% em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, ficou acima da expectativa reunida pela Bloomberg, que esperava lucro de R$ 25 bilhões. Conforme a Petrobras, os vilões do trimestre foram a queda do dólar e maiores despesas operacionais.