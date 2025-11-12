COP 30 tem dia de compromissos globais e tensão em Belém

- Foto: Bruno Peres | Agência Brasil

A COP 30, sediada na vibrante capital paraense, continua a ser um farol de esperança e ação coletiva contra as mudanças climáticas.

Nesta manhã, o evento demonstrou mais uma vez sua relevância global, com debates inovadores e compromissos concretos que apontam para um futuro mais resiliente e sustentável. Apesar de um incidente lamentável envolvendo extremistas ambientais ligados ao PSOL, que resultou em depredações na Blue Zone, o brilho das discussões e iniciativas não foi eclipsado, reforçando o compromisso do Brasil em liderar a agenda climática mundial.

A manhã começou com um tom otimista no pavilhão principal, onde o foco esteve em uma transição justa impulsionada pelas pessoas, integrando trabalho, educação e cultura para construir um futuro resiliente. O presidente da COP 30, o embaixador André Corrêa do Lago, liderou uma coletiva de imprensa às 13h15, destacando os avanços nas negociações e a importância de ações concretas para proteger comunidades vulneráveis.

Ana Toni, CEO da conferência, reforçou a necessidade de inovação para adaptar sistemas que protejam, conectem e empoderem populações em todo o mundo.

Um dos pontos altos foi o lançamento do Programa de Super Emissores de Resíduos do Brasil, agendado para as 16h15 no Pavilhão do Brasil, uma iniciativa que visa reduzir emissões de metano e promover a gestão sustentável de resíduos.

Além disso, discussões acaloradas sobre a desinformação climática dominaram a terceira jornada, com especialistas alertando para os perigos de narrativas falsas que minam os esforços globais.

Eventos paralelos, como o hub climático da COP 30 e painéis sobre governança climática, reuniram líderes de mais de 75 países, enfatizando a urgência de triplicar o financiamento para adaptação e implementar metas ambiciosas do Acordo de Paris.

A presença de figuras como o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que criticou ausências notáveis como a dos EUA, adicionou peso às conversas sobre transição energética e proteção de florestas tropicais.

No entanto, o dia não passou sem turbulências. Um grupo de radicais ambientalistas, ligados ao PSOL e incluindo indígenas, invadiu a Blue Zone – a área restrita gerenciada pela ONU para negociações oficiais. Sob gritos de “resistência” e demandas por taxação de grandes fortunas para financiar ações climáticas, os manifestantes romperam barreiras de segurança, resultando em confrontos que deixaram pelo menos dois seguranças feridos levemente.

Vídeos capturaram cenas de confusão, com empurrões, vandalismo em portas e bloqueios de acessos, forçando uma resposta rápida das forças de segurança. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar a invasão, que constrangeu o governo brasileiro e destacou tensões internas entre movimentos sociais e as estruturas formais do evento.

Bandeiras do PSOL foram vistas no meio da multidão, reforçando a ligação com o partido de esquerda, que defende causas ambientais mas, neste caso, optou por táticas disruptivas que contrastam com o espírito colaborativo da COP. 57

Apesar desse episódio isolado, a COP 30 prossegue com vigor.

A “barqueata” com mais de 150 embarcações no Rio Guamá simbolizou a união pela preservação amazônica, e debates sobre adaptação climática e financiamento para países em desenvolvimento continuam a inspirar. 23 O Brasil, sob a liderança do presidente Lula, reafirma seu papel pivotal, com propostas como o Fundo Floresta Tropical Para Sempre angariando apoios iniciais.

Esses avanços mostram que, mesmo diante de extremismos, a conferência permanece um espaço de diálogo construtivo, onde a ciência e a cooperação prevalecem sobre o caos.

A COP 30 não é apenas uma cúpula; é um chamado à ação global. Que as depredações de hoje sirvam como lembrete da urgência, mas não desviem o foco do que realmente importa: um planeta sustentável para as gerações futuras.

*Geroges Humbert é correspondente epecial do Grupo A TARDE na COP30, em Belém (PA).