Corpo de brasileiro morto ao brincar com cão chega ao Brasil

O corpo do brasileiro Matheus Martines Gaidos, de 27 anos, chegou na manhã deste domingo, 30, ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Matheus foi morto a tiros no último dia 21 de junho nos Estados Unidos, após brincar com o cachorro de um homem. O velório e o enterro do jovem vão ser na tarde deste domingo, 30, às 17h, no Cemitério do Carmo, em Itaquera, zona leste de São Paulo.

O brasileiro era entregador de flores em Oakland, na Califórnia e teria parado para elogiar o animal de um homem identificado como Eric Locelvira, tutor do cachorro, que não gostou, e daí em diante uma discussão foi gerada. Em seguida, Locelvira atirou no brasileiro. Matheus chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A prisão de Eric Locelvira veio uma semana após, já que a polícia começou a divulgar imagens dele e da companheira, que estava no momento do crime. Locelvira foi preso em Chicago.

Matheus Gaidos morava nos Estados Unidos há cinco anos e iria retornar ao país em agosto deste ano, de acordo com a família. Matheus foi morar fora em razão da violência no Brasil.