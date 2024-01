Corpos das quatro vítimas da queda de helicoptero são retirados | A TARDE

Os corpos das quatro vítimas do helicóptero que foi encontrado em Paraibuna, em São Paulo, foram retirados do local do acidente na manhã deste sábado, 13, por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM-BA).

As vítimas foram identificadas como Luciana Rodzewics, 46, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20, Raphael Torres, 41, amigo da família, e Cassiano Tete Teodoro, que pilotava a aeronave.



De acordo com informações da Defesa Civil, o deslocamento dos corpos será feito via terrestre devido ao mau tempo. Neblina e chuva fraca acometem a região.

Os corpos dos três passageiros e do piloto serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). A expectativa era que o transporte fosse feito pelos ares.

As causas do acidente e das mortes ainda seguem sendo investigadas. Eles foram encontrados ao lado dos destroços da aeronave.