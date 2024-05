Correios da Bahia passam a receber doações para vítimas no RS | A TARDE

A partir desta terça-feira, 07, as agências dos Correios da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco e do Distrito Federal também começam a receber doações para as vítimas das chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul. Agora, são mais de 2 mil unidades de atendimento, incluindo as de São Paulo, Paraná, e algumas do Rio Grande do Sul, que já estão recebendo donativos. Nesta segunda-feira, 06, primeiro dia da ação, mais de 200 toneladas de itens foram arrecadados.

"Todos nós estamos de coração partido com o sofrimento do povo gaúcho e sabemos que muitos querem ajudar. Os Correios vão coletar e entregar gratuitamente nas cidades gaúchas. Vamos continuar mobilizados, atentos a novas medidas e trabalhando para que ninguém fique sem ajuda. Essa é a determinação do presidente Lula e todo o nosso governo está empenhado nisso”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

A estatal está recebendo e transportando gratuitamente alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal, material de limpeza seco, roupas de cama e de banho e ração para pet – sem custo aos doadores. Os Correios estão doando, ainda, itens de vestuário e utensílios domésticos aos atingidos pelas chuvas.



A empresa recomenda que, antes de ir a uma agência, o cliente busque informações sobre o funcionamento por meio da Central de Atendimento, pelo telefone 0800 725 0100, que funciona de segunda à sexta, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 14h. Outras iniciativas incluem adaptações em itinerários do transporte de cargas e ajustes nos prazos de entrega.

A ação integrada entre as superintendências estaduais dos Correios está sendo realizada por iniciativa conjunta da Diretoria Executiva da estatal e do Ministério das Comunicações, pasta à qual a empresa está vinculada e que atua no grupo de crise criado para enfrentar a situação.

“Não iremos poupar esforços para cumprir com a orientação do presidente Lula de colocar a nossa estrutura à disposição do Rio Grande do Sul, nesse momento tão difícil. Por isso, demos início à campanha de arrecadação nos estados próximos e agora estamos expandindo para outras localidades para que mais pessoas possam colaborar e ajudar nessa corrente solidária”, afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Publicações relacionadas