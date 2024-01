Cravinhos, Rugai e Nardoni têm 'saidinha' de fim de ano autorizada | A TARDE

Ao menos 92 dos 118 presos do regime semiaberto da Penitenciária de Tremembé, conhecida como “Presídio dos Famosos”, deixaram a unidade na manhã desta sexta-feira, 22, para as festas de fim de ano. As informações são do jornalista Josmar Jozino.

Entre os detentos que sairão temporariamente, estão Cristian Cravinhos, Gil Rugai, Alexandre Nardoni e Lindemberg Alves. Eles poderão ficar das 6h desta sexta-feira até às 18h do dia 3 de janeiro de 2024. Quem não voltar no período determinado será considerado evadido e poderá ser removido para o regime fechado.

Cerca de 40 mil presos devem deixar as prisões em todo o estado. A Lei de Execução Penal prevê a saída temporária aos detentos de regime semiaberto com bom comportamento e que já cumpriram um sexto da pena no caso dos primários e um quarto no caso dos prisioneiros reincidentes.

Alexandre Nardoni

Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos pela morte de sua filha Isabella Nardoni, de cinco anos, em março de 2008. Desde 2019, ele cumpre pena no regime semiaberto, com direito a saídas temporárias. O Tribunal de Justiça chegou a revogar a progressão de pena, mas a defesa de Alexandre conseguiu reverter a decisão no Superior Tribunal de Justiça.

Lindemberg Alves

Lindemberg Alves foi condenado a 39 de prisão por matar a ex-namorada Eloá Pimentel em outubro de 2008. Ele conseguiu, no fim de 2022, a progressão para o regime semiaberto. Ele pode sair para trabalhar durante o dia, retornando à prisão após o expediente.

Gil Rugai

Gil Grego Rugai foi condenado a uma pena de 33 anos, seis meses e 25 dias de reclusão, em regime por dois homicídios qualificados praticados contra seu pai e madrasta em 2004. Rugai permanece em regime fechado. Ele havia conseguido o direito de cumprir a pena no semiaberto, mas, em abril, a Justiça voltou atrás.

Rugai conseguiu o benefício de sair temporariamente do sistema carcerário para cursar arquitetura, durante a semana, das 17h às 23h30. O curso é feito em uma universidade de Taubaté e seus passos são monitorados por tornozeleira eletrônica.

Cristian Cravinhos

Cristian Cravinhos, condenado por participar do assassinato do casal von Richthofen, cumpre pena em regime semiaberto desde março de 2022. Ele foi condenado a 38 anos de prisão.