Criança de 2 anos cai em buraco de quatro metros

Criança em buraco de 4 meros de profundidade em Goiás. - Foto: Divulgação / CBMGO

Uma menina de 2 anos caiu em um buraco de obra com aproximadamente quatro metros de profundidade e apenas 30 cm de diâmetro, na tarde de segunda-feira, 2, em Anápolis (GO).

O Corpo de Bombeiros Militar do Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência no bairro Jardim Itália. Com técnicas especializadas, a equipe realizou o resgate de forma rápida e segura.

Apesar de não apresentar ferimentos aparentes, a criança foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

Veja fotos do resgate:

| Foto: Divulgação / CBMGO