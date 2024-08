Criança de 2 anos é encontrada com vida após dois dias desaparecida

Ele foi encontrado consciente - Foto: Divulgação | Polícia Militar

Uma criança de dois anos e dois meses que desapareceu na tarde de sexta-feira, 16, na área rural de Cambira, no Paraná, foi encontrada com vida neste domingo, 18.

O menino, batizado como Arthur de Lima, foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros local. Segundo a corporação, ele estava consciente.

Ele foi visto pela última vez no quintal de casa, por volta das 17h, em seguida desapareceu.

Após o resgate, a criança foi encaminhada a um hospital da cidade de Jandaia do Sul, onde deve realizar exames médicos.

As buscas para localizar o menino foram iniciadas na sexta, com apoio de um helicóptero, drones e cães farejadores, o Corpo de Bombeiros iniciou a caçada com a ajuda da Polícia Militar (PM), Defesa Civil, Exército e voluntários.