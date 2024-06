Criança de 4 anos desaparecida é encontrada morta dentro de piscina | A TARDE

O corpo de um menino de apenas 4 anos, identificado como Kaique Gabriel Lima da Silva, foi encontrado morto dentro de uma piscina, na madrugada desta quarta-feira, 5, na Comunidade do Rollas, no bairro Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Relato de familiares apontam que a criança estava em um salão de festas na noite de segunda-feira, 3, perto da associação de moradores da favela, quando saiu para brincar com outras crianças e desapareceu.

Na terça-feira, a Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) chegou a divulgar um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro da criança.

Após os quase dois dias, Kaique foi dado como desaparecido, mas foi localizado na madrugada desta quarta, dentro da piscina da casa de festas onde ele estava. Ainda não há informações sobre o que aconteceu.

A Polícia Civil informou que a 36ª DP (Santa Cruz) está investigando o caso. Uma perícia foi realizada no local e familiares estão sendo ouvidos para apurar as circunstâncias da morte.



