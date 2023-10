Criança desaparecida é encontrada morto embaixo da cama do irmão

O corpo da criança de 7 anos que estava desaparecido desde a manhã desta terça-feira, 26, foi encontrado sem vida dentro da casa onde ele morava com a família. Segundo a polícia, Caio França de Âlcantara estava debaixo da cama do irmão, de 19 anos, que é o principal suspeito de ter cometido o crime.

Os pais registraram um boletim de ocorrência pelo desaparecimento após não encontrarem o menino, que é autista, em casa. Segundo a mãe do garoto, Juliana de França, ela saiu pela manhã para trabalhar e deixou a criança sob os cuidados do irmão mais velho. Juliana contou que, na manhã desta terça, Caio pediu insistentemente para que ela o levasse.



Quando o marido de Juliana chegou em casa, pouco depois da saída da esposa, ele não encontrou Caio e achou que o filho tinha saído. Segundo a Record TV, o irmão mais velho ainda impediu os pais de procurar o menino em seu quarto.



A polícia teve acesso às câmeras de monitoramento da rua e constatou que Caio não saiu de casa. Durante as buscas, a Polícia Civil encontrou o corpo do menino dentro do quarto do irmão, debaixo da cama.



Os investigadores também encontraram um caderno com planos que levaram a polícia a apontar o rapaz como o principal suspeito do crime. Uma equipe de perícia foi encaminhada ao local para investigar a causa da morte do menino.



Vizinhos contaram à Record TV que o irmão mais velho teria planejado fazer um massacre em uma escola da região em 2019 e que ele faz uso de medicação controlada.