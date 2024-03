Criança lê carta em sala de aula após ser vítima de bullying; vídeo | A TARDE

Uma criança de oito anos, que foi vítima de bullying na escola por conta da sua aparência, teve uma reação surpreendente ao ler uma carta em sala de aula. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir a menina lendo o texto na última segunda-feira, 11. O caso aconteceu na cidade de Maceió, em Alagoas.

"Já pensou se todos fossem iguais? Acho que as pessoas teriam que andar com o nome escrito na testa para não serem confundidas. Eu tenho meu cabelo cacheadinho, nasci assim e meu cabelo é muito lindo. Tenho orgulho da minha cor, do meu cabelo e do meu nariz. Sou assim e sou feliz", fala a menina durante a leitura.

Israelle é aluna do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Baltazar de Mendonça. A mãe da criança, Thamara Santiago, contou que a filha foi chamada pelos colegas de "cabelo de bucha" e "cabelo de bombril", e por conta disso ela pediu para alisar o cabelo. As informações são do G1.

"Foi muito triste ver o sofrimento da minha filha. Quando eu lembro da tristeza dela ainda me dói. Ela sempre gostou do cabelo dela, mas na última sexta-feira chegou da escola muito triste, calada e me perguntou se podia alisar o cabelo para que ele ficasse mais bonito", contou Thamara.

De acordo com a genitora, a menina nunca tinha sido vítima de bullying. Quando relatou o episódio, a primeira ideia da mãe foi formalizar uma reclamação na escola, mas acabou desistindo. "Quando aconteceu, pensei em ir lá falar com a escola, brigar, mas depois percebi que a carta seria uma boa forma de mostrar para as outras crianças o que o bullying faz e que é algo muito sério", explicou a mãe.

A escola informou, por meio de nota, que combate a prática do bullying com trabalhos de conscientização feitos periodicamente com os alunos.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais