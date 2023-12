Criança yanomami de 11 anos é vítima de estupro coletivo em Boavista | A TARDE

Uma menina yanomami de 11 anos foi vítima de um estupro coletivo, na noite da última segunda-feira, 18, em um matagal em Boa Vista de Roraima, próximo da Casa de Saúde Indígena (Casai). A vítima foi diagnosticada com lesão corporal grave e quatro indígenas são suspeitos do crime.

Em nota, o Governo de Roraima afirmou que os suspeitos foram levados pela Polícia Militar para uma delegacia. Segundo informações, dos quatro, dois eram adultos, com 21 e 27 anos, e os outros adolescentes, de 15 e 17 anos.

Ainda segundo o governo do estado, "um deles confessou que bebiam numa área de mata próximo da Casa de Saúde Indígena Yanomami e que deram bebida à criança. Depois os quatro a violentaram". A menina foi encontrada desacordada em uma área da mata.

A vítima foi socorrida para o Hospital Santo Antônio. Segundo a assessoria de imprensa da unidade de saúde, a criança deu entrada às 18h30, por trauma. Atualmente, ela tem estado de saúde estável.

O Ministério da Saúde afirmou em nota que está colaborando para as investigações e que presta apoio e acolhimento para a vítima e aos familiares dela.

Responsável por atender indígenas que são removidos dos seus territórios, a Casai Yanomami está localizada nos municípios de Boa Vista, Alto Alegre, Mucajaí e Caracaraí, no noroeste de Roraima, e Santa Izabel do Rio Negro, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, no norte do Amazonas.

Em crise humanitária após explosão de casos de garimpo ilegal durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), o local foi alvo de uma declaração de emergência sanitária no início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).