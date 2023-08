Cumprindo pena por estupro, Gabriel Monteiro se casa em presídio

O ex-vereador, Gabriel Monteiro, preso sob a acusação de ter estuprado uma mulher de 22 anos, se casou. De acordo com informações do colunista Leo Dias, o ex-policial militar oficializou a união com Ana Carolina dos Santos Chagas.

O documento, registrado no cartório do 24º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, confirma o casamento de Gabriel e Ana Carolina njo dia 10 de maio. Segundo o texto, os dois vivem em união estável desde 13 de setembro de 2022 e se casaram em regime de separação total de bens.

“Em companhia um do outro, em união estável, como se fossem casados civilmente, em respeito, amor e dedicação, ajudando-se mutuamente com esforço, numa verdadeira comunhão de interesses para a obtenção do bem comum e constituição de um lar, que embora não juridicamente constituído, vem sendo perfeito até a presente data”, diz trecho do documento.

Os dois estão juntos desde antes da prisão de Gabriel, que ocorreu no dia 7 de novembro de 2022. O ex-vereador e ex-PM é acusado de ter estuprado uma mulher de 22 anos. A vítima afirma ter sido obrigada a fazer sexo com o ex-parlamentar, que a teria agredido e ameaçado com uma arma.