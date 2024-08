Datena enfrenta manifestantes em convenção: "isso não é democracia"

Datena levantou suspeitas de envolvimento do prefeito Ricardo Castro com o crime organizado. - Foto: Mário Palhares | Divulgação PSDB

O apresentador e candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, foi hostilizado por manifestantes contrários à sua indicação durante a convenção do PSDB, na capital paulista, neste sábado, 27. Na ocasião, foi apresentado o ex-senador e presidente municipal do PSDB, José Aníbal, como vice na chapa.

Datena rebateu os manifestantes, insinuou ligações do atual prefeito Ricardo Castro com o crime organizado e disse que vai devolver a prefeitura para o povo. "Isso não é democracia, é baderna", disse o apresentador.

O grupo hostil à Datena é liderado pelo ex-presidente municipal do PSDB Fernando Alfredo, que defende que o partido apoie a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Os partidários de Fernando Alfredo foram ao evento uniformizados, com blusas pretas que diziam "respeitem a nossa história" e "militância tucana".

Houve bate-boca e empurra-empurra entre seguranças contratados pelo PSDB municipal e os militantes tucanos. Parte do grupo conseguiu furar também o bloqueio interno e chegou à porta do auditório da convenção. Datena chegou ao auditório ovacionado, após a segurança nas portas ter sido reforçada..

Na saída, o apresentador bateu boca com os manifestantes da ala pró-Nunes que estavam barrados do lado de fora. Datena levou água na cara e foi chamado de "arregão" e "golpista". Depois disso, entrou em seu carro e partiu escoltado pelos policiais.

Datena acusou grupo contrário a ele de querer manter o crime organizado no poder e insinuou haver ligação entre os tucanos opositores e Nunes e também ao crime organizado, sempre lembrando que a investigação ainda está em andamento.

"Isso aqui não é democracia, isso é um bando de vendidos a este prefeito de São Paulo que está borrando as calças", disse. "É gente vendida por 15, por 30 moedas de prata a este prefeito. Nós não temos medo de combater esta gente", declarou.