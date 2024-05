De camarote à patrocínio, show de Madonna movimenta economia do Rio | A TARDE

“Ai que loucura, ai que boti, aqui que Boticário, ai que camarote”. Essa é a chamada de merchan da advogada e socialite Narcisa Tamborindeguy para a marca de perfumaria e cosméticos O Boticário, que vai patrocinar um camarote na varanda da casa da dona de um dos bordões mais famosos das redes sociais, com a presença de clientes da marca. Narcisa mora no Chopin, um dos prédios mais luxuosos do Brasil, ao lado do Copacabana Palace e em frente a praia de Copacabana onde acontecerá o show da turnê Celebration da diva pop Madonna, no dia 4 de maio. Assim, quem estiver na varanda da socialite, poderá ter uma vista privilegiada do show.

No entanto, essa jogada de marketing não é a única relacionada ao show, que promete atrair 1,5 milhões de pessoas. A indústria farmacêutica Cimed, detentora da marca Carmed, de hidrantes labiais, lançou a edição única e colecionável do Carmed Madonna, especialmente para o show. O cosmético terá aroma de cereja e embalagem temática inspirada no estilo pop e contemporâneo da artista.

De acordo com o jornal O GLOBO, serão cerca de 25 mil unidades disponíveis em farmácias selecionadas de Copacabana, em alguns voos da Azul e ônibus da viação 1001, com destino ao Rio de Janeiro. Além disso, os três hotéis da Rede Ibis em Copacabana e entorno. Promotores também farão a distribuição do produto pelo bairro.

Segundo estudo das secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano e Econômico de Turismo, o encerramento da turnê Celebration no Brasil deve impactar a economia carioca em R$ 293,4 milhões. E como brasileiro sabe fazer dinheiro em dia de shows, festivais e outros eventos, a Dinoma, marca de camisetas personalizadas, com lojas na Saara, no centro histórico do Rio, também entrou no hype, com venda de produtos de temas relacionados ao show.

Nem o Garfield vai ficar de fora

O gato que ama lasanha e conquistou o coração de vários telespectadores não vai ficar de fora dessa. Com a chegada de “Garfiel: fora de casa” nos cinemas, o felino também vai dar pinta na tarde de sábado em Copacabana, com placas de trocadilhos com músicas de Madonna para interagir com o público. Ainda, um avião temático do filme vai sobrevoar a orla de Copacabana.

Pratos, drinks e festa

O que não falta na orla são bares e restaurantes. Por isso, o restaurante QCeviche, no hotel Mercure Boutique, criou o menu “O show do ano”, com drinques inspirados em músicas da estrela do pop, como “Like a virgin”. Já a Temakeria preparou um combinado de delivery com o nome “Na casa com Madonna”, fazendo alusão ao filme “Na cama com Madonna”. Já a casa de shows Blue Note, na Avenida Atlântica, terá a festa “Blue Celebration”, com apresentação da performer Bruxa Cósmica, inspirado em Madonna.

Patrocínio

O patrocinador da turnê da artista, o Itaú, criou descontos com parceiros para impulsionar a vinda de clientes para o show. Até a sexta-feira, os clientes terão 30% de desconto em voos da Azul com destino e partida da capital do Rio durante o fim de semana. Já quem for de ônibus, terá descontos de 20% em viagens realizadas entre os dias 2 e 6 de maio pela ClickBus. Também há descontos para hospedagem em hotéis da Let’s Atlântica e para reservas feitas via Decolar.com e usando cartões de crédito do banco.