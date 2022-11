Defesa de Flordelis diz que ela foi agredida na prisão

Os advogados da ex-deputada federal Flordelis alegam que sua cliente foi agredida no local em que está detida, o Talavera Bruce, em Bangu, Zona Oeste do Rio.



A dois dias do julgamento de Flordelis, a Defesa tenta imputar aos agentes penitenciários a acusação de chantagem e extorsão. O episódio aconteceu, segundo os advogados, quando a deputada foi vista usando um celular, em maio desse ano. Por ter sido agredida na ocasião, a ex-deputada passou a portar dinheiro nas partes íntimas, até ser flagrada em outubro.

Flordelis é acusada de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Além de Flordelis, serão julgados nesta segunda-feira, 7, os filhos Marzy Teixeira da Silva, André Luiz de Oliveira e Simone dos Santos Rodrigues, e a neta Rayane dos Santos Oliveira.

Eles são acusados da morte do pastor Anderson do Carmo, marido da Flordelis, executado a tiros em junho de 2019, pouco depois de ter chegado em casa, acompanhado de Flordelis. Anderson foi assassinado com dezenas de tiros quando descia do carro, no quintal de casa, no bairro de Piratininga, em Niterói, região metropolitana do Rio. Flordelis tinha entrado em casa, momentos antes.