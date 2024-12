Delegada diz que 01 do Comando Vermelho preso em operação é "perigossísimo"

Rogéria Araújo, delegada chefe do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN) - Foto: Antonio Queirós / GOV BA

Um dos principais alvos da 14ª fase da Operação 'Unum Corpus', deflagrada na manhã desta quinta-feira, 12, foi um homemligado à facção do Comando Vermelho (CV). O traficante, que não teve a identidade revelada, foi capturado em flagrante pelas forças policiais na região de Itambé, na Bahia.

De acordo com a delegada chefe do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Rogéria Araújo, o criminoso é extremamente perigoso devido ao seu histórico de crimes. Como chefe do CV, ele comandava o tráfico de drogas e está envolvido em diversos homicídios em áreas de garimpo na fronteira entre Mato Grosso e Bolívia.

"Nós temos aí um indivíduo oriundo do Mato Grosso, que é uma liderança do Comando Vermelho. Em apoio a uma investigação da Polícia Civil do Mato Grosso, ele foi alcançado na cidade. É uma pessoa perigosíssima, que vinha com a intenção de assumir o controle do tráfico na região da coordenadoria de Itapetinga e graças à ação da Polícia Civil da Bahia conseguimos neutralizar uma pessoa de extrema periculosidade", destacou.

Operação 'faz a limpa' no mundo do crime

Atualmente na 14ª fase, a Operação 'Unum Corpus' já resultou na prisão de mais de 2.539 suspeitos, na apreensão de 420 armas de fogo e no cumprimento de mais de 2.211 mandados de busca e apreensão ao longo das 13 fases anteriores.

Com foco em fazer a 'limpa' no mundo do crime e 'caçar' os elementos perigosos, cerca de mil policiais estão na ativa da ação coordenada no interior e na capital.