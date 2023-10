Desembargador é baleado durante tentativa de assalto no Rio de Janeiro

O desembargador Paulo Sérgio Rangel do Nascimento, de 62 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto na Rodovia Washington Luis, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ), na manhã deste domingo. Ele voltava de um evento de motos em Belo Horizontes, quando foi atingido na perna esquerda. O disparo ocorreu durante uma tentativa de



O desembargador foi socorrido por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que tentaram estancar o sangramento, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Rangel passou por cirurgia no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, para a retirada do projétil, que ficou alojado na perna. O quadro de saúde do magistrado é estável.



O caso está sendo investigado pela 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias. Segundo a Polícia Civil, equipes da Baixada Fluminense estão dando prioridade ao caso para tentar encontrar os criminosos.