Desempregado recebe Pix de R$ 50 mil por engano e devolve quantia | A TARDE

Honestidade e empatia. Estas são as palavras que definem o ato feito por Gustavo Santos Santana da Silva, de 33 anos, morador Caldas Novas, em Goiás. Ele recebeu um Pix de R$ 50 mil em sua conta bancária, quantia que foi transferido por engano. Após levar o 'susto' com o saldo que encontrou na conta, ele 'correu' para devolver o dinheiro aos donos.

O valor estava relacionado com a compra de um carro. O extrato de transferência de Gustavo mostra que o dinheiro foi enviado no dia 13 de outubro. Quem transferiu foi Vinicius Eduardo Silva, morador de Itumbiara, também no sul de Goiás. Ele estava adquirindo um veículo quando errou o último número da chave Pix e acabou mandando o valor para outra conta, ao invés daquela que seria dos vendedores.

Devolução

Desesperado, Vinicius fez ligações para Gustavo, já que o número do Pix era de um contato telefônico. Quando olhou a quantidade de chamadas, Gustavo ainda pesou que poderia ser uma entrevista de emprego. Ao ver o conteúdo das mensagens, ele chegou a cogitar a chance de ser um golpe, mas conferiu o saldo pessoal e percebeu o erro cometido durante a operação.

Ele não pensou duas vezes e devolveu o valor. Vale pontuar que a não devolução dos valores, nesses casos, podem caracterizar crime de apropriação indébita e indevida, segundo a legislação brasileira. Vinicius agradeceu a atitude de Gustavo.