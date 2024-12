Desemprego cai para 6,2% no Brasil, o menor patamar da história

Taxa é de 6,2% - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O Brasil atingiu a menor taxa de desemprego da série histórica após o número cair para 6,2% no trimestre terminado em outubro, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Antes, o percentual mais baixo de desempregados no país havia sido registrado em dezembro de 2013 (6,3%). A série histórica do Pnad iniciou em 2012.

A queda foi de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, terminado em julho, quando a taxa era de 6,8%. No mesmo período do ano passado, a desocupação atingia 7,6% da população em idade de trabalhar (14 anos ou mais).

Em números absolutos, 6,8 milhões de pessoas estão sem emprego no país, o menor contigente desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014. Por outro lado, são 103,6 milhões ocupados, um novo recorde da série histórica.

O IBGE classifica como desocupadas as pessoas sem trabalho que estão procurando emprego. A soma desse grupo com o dos empregados totaliza a população dentro da força de trabalho no Brasil, que ficou em 110,4 milhões no trimestre terminado em outubro.