Desemprego sobe no Brasil: 6 milhões de pessoas estão em busca de trabalho

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Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) Contínua, produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que a taxa de desemprego no Brasil subiu. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira, 28.

Os dados mostram que o desemprego no país chegou a 5,8% (mais 400 mil pessoas) no trimestre e recuou 11,3% (menos 809 mil pessoas) na comparação com igual trimestre do ano anterior.

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Pessoas em busca de trabalho

A população desocupada chegou a 6,3 milhões, com alta de 8% no trimestre, ou mais 471 mil pessoas em busca de uma ocupação, segundo o IBGE.

Além disso, a Pnad mostra que o total de trabalhadores do país recuou 0,3%, ou 338 mil a menos de trabalhadores, no último trimestre, marcando 102,3 milhões de pessoas empregadas.

O número é 1,1% maior que o contingente registrado no mesmo trimestre de 2025.

Trabalho informal

No período analisado, a taxa de informalidade foi de 37,2% da população ocupada, o equivalente a 38,1 milhões de trabalhadores informais.

O número ficou abaixo do registrado no trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026, que registrou informalidade de 37,5%.

Rendimentos

A massa de rendimento médio real, que corresponde à soma das remunerações dos trabalhadores do país, permaneceu em nível recorde no trimestre encerrado em abril, alcançando R$ 377 bilhões.

O resultado representa estabilidade em relação ao trimestre anterior e alta de 6,5% na comparação anual.

Já o rendimento médio dos trabalhadores ficou em R$ 3.732, mantendo estabilidade no trimestre e registrando crescimento de 5,3% em um ano, já considerados os efeitos da inflação nos dois períodos.