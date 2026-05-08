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DESIGUALDADE

Rico, pobre ou classe média? Veja sua posição no novo ranking do IBGE

Dados mostram que concentração de riqueza no topo da pirâmide voltou a crescer

Lucas Vilas Boas
Por

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Pesquisa ajuda a te entender quanto os brasileiros ganham
Pesquisa ajuda a te entender quanto os brasileiros ganham - Foto: Reprodução

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta sexta-feira, 8, revelou que o patrimônio das pessoas mais ricas do Brasil começa a crescer antes do que parte da população imagina. Os dados recentes apontam, por exemplo, que a renda mensal de R$ 5 mil reais pode ser o suficiente para um brasileiro estar entre os 10% mais ricos do país.

Apesar de o rendimento médio mensal por pessoa nos lares brasileiros ter alcançado R$ 2.264 em 2025, o número ainda evidencia o contraste entre diferentes faixas de renda no país. O cálculo leva em consideração toda a renda obtida pelos moradores de uma residência, dividida pela quantidade de pessoas que vivem no imóvel.

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Os números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que, embora o país tenha registrado o maior rendimento individual da série histórica — chegando a R$ 3.367, considerando todas as fontes de receita —, a concentração de renda entre as camadas mais altas voltou a apresentar crescimento em relação ao ano anterior.

Segundo o analista do instituto, Gustavo Geaquinto Fontes, o avanço da renda foi percebido em diferentes grupos, mas ocorreu com maior intensidade entre quem já está no topo da pirâmide econômica.

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De acordo com o levantamento, o rendimento dos 10% mais ricos do país teve alta de 8,7% no último ano, chegando a R$ 9.117 mensais. Na outra ponta, os 5% com menor renda registraram crescimento de apenas R$ 6, encerrando o período com rendimento médio de R$ 166 por pessoa.

A pesquisa também detalha a distribuição da renda entre diferentes extratos da população. Para isso, o IBGE organiza os brasileiros do menor para o maior rendimento e divide os grupos em faixas proporcionais, permitindo comparar quanto recebe cada parcela da sociedade.

Outro dado que chama atenção é a concentração de recursos nas mãos da população de maior renda. Em 2025, os 10% mais ricos concentraram mais de 40% de toda a massa de rendimentos do país, acumulando R$ 193,8 bilhões por mês, dentro de um total nacional de R$ 481,3 bilhões — ambos os maiores patamares já registrados pela série histórica.

Confira o rendimento mensal por faixa em 2025:

  • 5% mais pobres: R$ 166
  • 10% mais pobres: R$ 268
  • Faixa de baixa renda (10% a 20%): R$ 568
  • Classe média baixa (40% a 50%): R$ 1.311
  • Classe média (50% a 60%): R$ 1.560
  • 5% mais ricos: R$ 9.648
  • 1% mais ricos: R$ 24.973

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