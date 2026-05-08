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CLOVER

Gigante multinacional escolhe Brasil e promete 400 empregos imediatos

Multinacional investe em nova unidade para produzir 100 mil maquininhas por ano e abastecer a América Latina

Jair Mendonça Jr
Por

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Interessados em integrar o time da nova fábrica devem realizar a inscrição exclusivamente por meio digital
Interessados em integrar o time da nova fábrica devem realizar a inscrição exclusivamente por meio digital - Foto: Divulgação Clover

A Clover, marca global de soluções de pagamento pertencente à multinacional americana Fiserv, inaugurou no Brasil sua primeira fábrica fora da Ásia. O empreendimento marca uma mudança estratégica para a companhia, que passa a utilizar o Brasil como sua principal base de produção no Ocidente.

Com um investimento total de US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 490 milhões) previstos até 2027, a unidade em Betim (MG) já iniciou suas operações gerando 400 empregos diretos.

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Vagas disponíveis e perfis buscados

Diferente de linhas de montagem convencionais, a unidade de Betim demanda alta especialização. A maior parte das oportunidades é voltada para profissionais com formação técnica ou superior. As principais áreas com vagas abertas ou para banco de talentos são:

  • Engenharia: engenheiros de produção, de software e de qualidade.
  • Técnica: técnicos em eletrônica, mecatrônica e manutenção industrial.
  • Operacional: operadores de linha de montagem e logística.
  • Administrativo: analistas de RH, especialistas em compras e suprimentos.

A fábrica opera em parceria com a Jabil, multinacional de manufatura que gerencia a planta de Betim, o que significa que o processo seletivo é centralizado na estrutura de RH dessa parceira.

Como se inscrever e participar da seleção

Os interessados em integrar o time da nova fábrica devem realizar a inscrição exclusivamente por meio digital. Não há recebimento de currículos físicos na porta da unidade. Veja os canais oficiais:

  • Portal de carreiras Jabil: Acesse o site oficial da Jabil (parceira industrial da Clover/Fiserv) na seção "Carreiras" e filtre as vagas pela localização "Betim, MG".
  • LinkedIn: acompanhe as páginas oficiais da Fiserv Brasil e da Jabil na rede social LinkedIn, onde as posições são publicadas em tempo real.
  • Sine Betim: parte das vagas operacionais também é sinalizada através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) da prefeitura local.

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Brasil como hub para a América Latina

A escolha por Betim não foi por acaso. A cidade servirá como um centro de exportação regional. A partir de Minas Gerais, a Fiserv planeja abastecer mercados vizinhos, como México e Argentina, consolidando o Brasil como um polo de tecnologia financeira.

A expectativa é que a produção nacional reduza o custo das maquininhas em até 30%, tornando o produto mais acessível para os pequenos e médios lojistas brasileiros.

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Tags:

MInas Gerais Vagas de Emprego

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