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ECONOMIA

Dólar fecha abaixo de R$ 4,90 pela 1ª vez desde 2024; Ibovespa sobe

Na bolsa brasileira, o Ibovespa fechou em alta de 0,49%

Leilane Teixeira
Por

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Nota de cem dólares
Nota de cem dólares - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O dólar voltou a cair nesta sexta-feira, 8, e fechou abaixo de R$ 4,90 pela primeira vez em mais de dois anos. A desvalorização da moeda norte-americana ocorreu após a divulgação de dados positivos do mercado de trabalho nos Estados Unidos, reduzindo temores sobre novos aumentos de juros pelo Federal Reserve.

A moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 4,8961, com recuo de 0,55%. Este foi o menor valor registrado desde janeiro de 2024. No acumulado da semana, a queda frente ao real foi de 1,13%.

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Bolsa brasileira

Na bolsa brasileira, o Ibovespa fechou em alta de 0,49%, aos 184.108 pontos. Apesar do avanço no pregão, o índice acumulou perda de 1,71% na semana, marcando o quarto resultado semanal negativo consecutivo.

Entre os destaques do dia, estão:

  • Ações da Localiza avançaram após resultados acima das expectativas do mercado;
  • Embraer registrou forte queda depois da divulgação de números abaixo do esperado no primeiro trimestre.
  • Papéis de peso, como Vale e Itaú Unibanco, também contribuíram para o desempenho positivo do índice.
  • O cenário externo ajudou os negócios, impulsionado pela expectativa de um possível acordo entre Estados Unidos e Irã.

Conflito

Investidores continuam atentos ao conflito no Oriente Médio. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), mais de 70 navios-tanque enfrentavam dificuldades para entrar ou sair de portos iranianos nesta sexta.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que o governo dos EUA aguardava uma resposta do Irã sobre uma proposta para encerrar a guerra. Em meio às tensões, o petróleo Brent fechou próximo de US$ 100 o barril.

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