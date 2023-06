Desmatamento na Amazônia cai 31% no governo Lula

O desmatamento na Amazônia brasileira caiu 31% nos primeiros cinco meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em comparação com o mesmo período do ano passado, informou o governo na quarta-feira (7).

Pelo menos 1.986 km2 de cobertura florestal foram destruídos entre janeiro e maio na superfície da maior floresta tropical do mundo, ante 2.867 km2 no mesmo período de 2022, segundo o programa de monitoramento DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os dados do Inpe foram uma boa notícia para os ambientalistas, que depositaram suas esperanças no veterano esquerdista Lula. O presidente assumiu o cargo em 1º de janeiro, prometendo lutar para acabar com o desmatamento ilegal após as queimadas na Amazônia no governo de seu antecessor de extrema direita, Jair Bolsonaro (2019-2022).

O desmatamento médio anual na Amazônia brasileira aumentou mais de 75% em comparação com a década anterior durante a presidência de Bolsonaro.

Na segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, Lula anunciou um novo e abrangente plano de combate ao desmatamento, com centenas de metas e objetivos, incluindo a apreensão imediata de metade do território que está sendo explorado ilegalmente para extração de madeira, agricultura, mineração e outras atividades em terras protegidas.

Especialistas dizem que o verdadeiro teste do novo governo começará nos próximos meses, com o início do clima mais seco na Amazônia a partir de julho, a alta temporada de desmatamento e de incêndios florestais.

O governo Lula sofreu uma série de reveses ambientais esta semana nas mãos do Congresso, no qual seus opositores conservadores detêm a maioria.

Na semana passada, os deputados aprovaram projetos de lei que cortam os poderes dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas e reduzem drasticamente a proteção das terras indígenas.