Desmatamento na mata atlântica cai 42% de janeiro a maio

O desmatamento na Mata Atlântica caiu nos 5 meses deste ano, de acordo o novo boletim do Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD) Mata Atlântica, divulgado nesta quinta-feira, 27, pela Fundação SOS Mata Atlântica. A área desflorestada do bioma entre janeiro e maio deste ano foi de 7.088 hectares, com uma redução de 42% comparado ao mesmo período de 2022, com 12.166 hectares registrados.

A queda é notável principalmente em Estados que tiveram maior área desmatada em 2022, como Minas Gerais, Bahia, Paraná e Santa Catarina, onde os índices de queda do desmatamento foram de 47%, 43%, 54% e 46%, respectivamente. Os Estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe foram os únicos que registraram aumento. No entado, as áreas desmatadas representam menos de 12% do total.

Em relação à quantidade de alertas de desmatamento no período, a queda foi de 14%, passando de 2.507 em 2022 para 2.156 neste ano. De acordo com o coordenador técnico do MapBiomas, Marcos Rosa, o contraste indica uma mudança no perfil do desmatamento na Mata Atlântica.

“A devastação em áreas menores que três hectares praticamente não sofreu redução, enquanto nas maiores, especialmente aquelas acima de 15 hectares, houve um significativo decréscimo no desmatamento. Isso pode estar diretamente relacionado ao incremento da fiscalização realizada pelos estados, à mudança de postura no governo federal e no Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis] e às restrições de crédito financeiro para propriedades com desmatamentos não autorizados”, diz Marcos.

METODOLOGIA

O SAD Mata Atlântica usa uma classificação automática de indícios de desmatamento baseado na comparação entre imagens de satélite Sentinel 2 (10 metros de resolução). Os focos de potencial desmatamento são enviados para o MapBiomas Alerta e então validados, refinados e auditados individualmente em imagens de alta resolução.

Cada desmatamento confirmado é cruzado com informações públicas incluindo as propriedades do CAR (Cadastro Ambiental Rural), embargos e autorizações de desmatamento do Sinaflor (Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais)/Ibama, para disponibilização em uma plataforma transparente que monitora todo o país...