Detran apreende carro com 466 infrações e R$ 88 mil em multas | A TARDE

Um veículo com uma longa lista de infrações de trânsito foi preso pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). O Celta de cor prata tinha no registro 466 flagrantes de infrações quando foi abordado.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira, 4. A maioria das infrações cometidas com o veículo são por excesso de velocidade e avanço de sinal. Os débitos acumulados totalizam R$ 88.433,61.

O carro não está licenciado desde 2017. Segundo o Departamento de Trânsito, o objetivo do monitoramento é retirar das ruas veículos de condutores que cometem infrações constantes, provocando grande risco à segurança viária.