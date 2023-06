Dia do meio ambiente: Iniciativas que protegem os oceanos

Em reportagem especial, o A Tarde Play conheceu o Redemar Brasil e discutiu a importância de conscientização sustentável em plataformas audiovisuais

Mais que uma data para refletir sobre as ações humanas e seu impacto no planeta, o Dia do Meio Ambiente vem para nos lembrar da necessidade urgente de promover mudanças no nosso comportamento, em prol de um futuro que garanta a existência e a qualidade de todas as formas de vida.

Nesta reportagem especial, o A Tarde Play conheceu o projeto Redemar Brasil, que tem o intuito de reduzir o consumo e descarte de plásticos, sobretudo no mar, propondo práticas de desenvolvimento sustentável. Para tratar sobre o assunto, participaram dessa conversa o presidente do Instituto, William Freitas, e a bióloga, Carina Pimentel.

“O Redemar é um conceito familiar que transborda e agrega outras pessoas que acreditam no nosso sonho de cuidar e preservar o meio ambiente na perspectiva de que o meio ambiente somos nós próprios”, descreve William.

O A Tarde Play conversou também com a comunicadora e roteirista Roberta Mutti, da Assanhaço Filmes, uma produtora audiovisual que se dedica à elaboração de vídeos educativos e campanhas voltadas para a conscientização sobre questões ambientais.

Confira a reportagem abaixo:

A TARDE Play