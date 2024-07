Dia do orgulho: o que significa a sigla LGBTQIAPN+?

- Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

No dia em que é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, nesta sexta-feira, 28, a sigla ainda gera algumas dúvidas sobre o seu significado.

Ao longo do tempo, a sigla foi adaptada para que fosse possível o aumento da representatividade, que envolve diferentes orientações sexuais e identidades de gênero.

Veja o que significa a sigla LGBTQIAPN+:

Letra L

O “L” significa a comunidade lésbica e se refere a orientação sexual de mulheres que se sentem atraídas afetiva ou sexualmente por outras mulheres, sejam elas cisgênero ou transsexuais.

Letra G

O “G” diz respeitos aos homens gays atraídos afetiva ou sexualmente por outros homens, também cisgênero ou transsexuais. É uma orientação sexual.

Letra B

O “B” representa as pessoas de ambos os sexos – masculino e feminino – que se relacionam afetiva e sexualmente com pessoas de ambos os sexos e gêneros.

Letra T

O “T” é uma das letras guarda-chuva é se refere as pessoas travestis, transexuais e transgêneros. Transgênero são as pessoas que transitam entre os gêneros. Transexual são aqueles que possuem uma identidade de gênero diferente do sexo biológico. Travesti é uma construção de gênero feminino, também oposta ao sexo biológico.

Letra Q

O “Q” significa queer. O termo vem do inglês e é utilizado para caracterizar uma abrangência maior aos termos lésbica, gay e bissexual.

Letra I

O “I” se refere as pessoas que nascem com uma anatomia reprodutiva e sexual que não se ajusta às definições típicas do feminino ou do masculino. São chamadas de pessoas intersexo.

Letra A

O “A” representa as pessoas que não sentem nenhuma atração sexual por nenhum sexo ou gênero. A condição é independente da orientação sexual e não se refere a atração afetiva, somente sexual.

Letra P

O “P” significa pansexuais. A letra representa pessoas que não consideram o conceito de binariedade (homem e mulher, masculino e feminino). Pansexuais sentem atração física e se relacionam efetivamente com pessoas, independente da identidade de gênero ou sexo biológico.

Letra N

O “N” representa as pessoas não-binárias, ou seja, que não se identificam totalmente com o gênero feminino ou masculino, podendo ter uma identidade de gênero fluida.