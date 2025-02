Dino libera repasse de emendas para 3 ONG´s; 10 continuam vetadas

Flávio Dino liberou repasse para ONG´s após comprovarem destinação e transparência dos recursos oriundos de emendas - Foto: Gustavo Moreno | STF

Três das 13 organizações não governamentais (ONGs) que tiveram repasses de emendas parlamentares suspensos vão poder receber os recursos bloqueados. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino e foi tomada neste sábado, 25.

Os repasses somam R$ 142 milhões e foram suspensos no início do mês por falta de transparência. A decisão deste sábado, 25, foi tomada após a Controladoria-Geral da União (CGU) verificar que as ONG´s haviam cumprido as exigências de transparência solicitadas por Dino.

As entidades liberadas são:

- Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

- Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à Universidade Federal Fluminense (FEC)

- Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa

Segundo o ministro, a CGU concluiu que as três organizações disponibilizaram uma página de transparência em seus sites; apresentam dados sobre as emendas parlamentares recebidas; cumprem os requisitos de transparência de acordo com os critérios da CGU.

As outras 10 ONG´s seguem com transferências suspensas.