Diplomata Daniel Machado da Fonseca morre durante missão em Ruanda | A TARDE

O diplomata brasileiro Daniel Machado da Fonseca morreu neste domingo, 3, vítima de infarto. Ele estava em Kigali, na Ruanda, para participar de uma reunião do Conselho do Fundo Verde para o Clima.

Devido ao fato, os eventos foram suspensos. Daniel Machado nasceu no Rio de Janeiro, se formou em Engenharia da Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e Mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Ele entrou para o Itamaraty em 2006. Passou pelas embaixadas brasileiras em Nairóbi, Roma e Nova Déli.

Atualmente, Daniel trabalhava como chefe da Divisão de Ação Climática do Ministério das Relações Exteriores. Colegas e amigos prestaram homenagem ao diplomata.

“Sua trajetória no Itamaraty foi marcada por reconhecidas competência e dedicação. Contou sempre com o respeito e o carinho de todos seus colegas, no Brasil e no exterior”, diz nota assinada pelo ministro Mauro Vieira e pela secretária-geral das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha.

“Foi um excelente ser humano. Os que o conhecem lamentam todos os anos de convívio pessoal e profissional que perdemos por conta desta partida tão prematura”, comentou a diplomata Clarissa Forecchi, amiga de Daniel.