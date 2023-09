Diretora de creche dança 'Toma Rajadão' com crianças e é afastada

A diretora de uma escola da rede municipal de ensino de Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi afastada depois de colocar crianças de uma creche para dançar “Toma Rajadão”, composição do Ensaio das Maravilhas, de autoria de Pedro Sampaio e Thaysa Maravilha. O afastamento da profissional, identificada como Fernanda Alvarenga Araujo, aconteceu nesta quinta-feira, 31.

A música que faz sucesso e viralizou nas redes sociais, com coreografias de dança no TikTok, tem conotação sexual. Ainda entre as questões relacionadas com a letra da canção, o termo “rajadão” é uma gíria que se refere ao disparo de fuzis e metralhadoras.

O vídeo, que rapidamente se espalhou por grupos de WhatsApp, indignou pais de alunos. “Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar”, diz um trecho da letra.

Reprodução / Redes Sociais

A diretora publicou imagens das crianças dançando outros hits de funk, também com letras de teor sexual, mas deletou de seus perfis nas redes após a repercussão.