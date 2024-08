Diretoria de A TARDE visita Ministério do Trabalho em Brasília

Luciano Neves (esquerda), João Mello Leitão, Magno Lavigne (centro), Ronaldo Barros e Pedro Humberto Midlej Bastos - Foto: Divulgação

A diretoria do Grupo A TARDE foi recepcionada pelo secretário nacional de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Magno Lavigne. O encontro aconteceu nesta terça-feira, 13.

Além do secretário, estiveram presentes Ronaldo Barros, assessor chefe da Assessoria de Promoção da Igualdade no Trabalho-MTE e Pedro Humberto Midlej Bastos, assessor da Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda.

Eles receberam o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, e o diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves.