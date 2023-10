Divorciados, Sandy e Lucas Lima farão turnê juntos na Europa | A TARDE

Os músicos Sandy e Lucas Lima revelaram em programa divulgado neste sábado, 30, que apesar do término, eles continuam amigos. Após 24 anos de relacionamento, a dupla decidiu manter os compromissos profissionais, como a turnê pela Europa que vai acontecer em breve.

“Estamos indo para Europa, ele [Lucas] vai participar dessa turnê, minha família estará comigo. O trabalho permanece e a família permanece”, afirmou a cantora no programa Altas Horas. Os shows vão acontecer em outubro, nas cidades de Lisboa, Porto, Dublin e Londres.

Responsável por atuar em vários projetos de Sandy ao longo da carreira, Lucas Lima destacou que a amizade não se quebrou após o término do relacionamento. “Ela é minha melhor amiga há 24 anos, isso não se quebra”, contou.

O programa foi gravado um dia após o anúncio do divórcio dos músicos. O compromisso com a emissora teria sido marcado antes do término.