Dona de casa acha bala de fuzil dentro de pão de forma

Ao checar a embalagem, a mulher encontrou um furo compatível com o tamanho do projétil. - Foto: Arquivo pessoal

Uma moradora do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, encontrou uma bala de fuzil dentro do pão de forma. O susto veio no momento que ela retirou uma fatia de pão de forma do plástico, chegou a passar manteiga e nesse momento notou que havia uma bala de fuzil perfurando o alimento.

Ao checar a embalagem, encontrou um furo compatível com o tamanho do projétil. Segundo especialistas, a bala se trata de um tiro de fuzil calibre 7.62.

"Abri a embalagem para fazer uma torrada para o nosso filho de 1 ano. Percebi que a primeira fatia abaixo da capa do pão estava bastante amassada e peguei a segunda fatia. Quando fui passar manteiga, reparei que uma parte da fatia estava esverdeada. Fui conferir mais de perto e percebi que tinha um objeto ali e encontrei o projétil", contou a cliente ao G1.

Ela, que preferiu não se identificar, contou que comprou o pão em um supermercado no mesmo bairro onde mora, onde não houve registro de tiroteios nas últimas semanas.

A cliente acredita que a bala perdida tenha atingido o pão de forma durante o transporte ou na fábrica da empresa, que fica na Estrada Adhemar Bebiano, em Inhaúma, aos pés do Complexo do Alemão.

A região é controlada pelo tráfico de drogas e sofre com constantes tiroteios.