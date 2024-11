Dona Hermínia, luta, lei e +: relembre legado de Paulo Gustavo

Dona Hermínia é um personagem icônico de Paulo Gustavo - Foto: Reprodução

O ator e humorista Paulo Gustavo, que completaria 46 anos, nesta quarta-feira, 30, além de levar sorriso e risadas para a casa de vários brasileiros, como era um dos seus principais objetivos, também teve um legado marcado por trazer pautas sociais ao humor através de seus personagens, de maneira profunda e levando isso para seu legado em vida.

Paulo Gustavo faleceu em maio de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19. O ator deixou dois filhos, Gael e Romeu, fruto do relacionamento com o dermatologista Thales Bretas.

Humor ácido, político e inclusivo

Paulo Gustavo criou vários personagens | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O principal personagem de Paulo Gustavo, era Dona Hermínia, inspirado em sua mãe Dona Déa, pelo qual ele trazia diversas reflexões sobre os dilemas entre mãe e filhos, e relacionamentos. A personagem gerou três filmes.

No entanto, o ator criou diversos outros personagens que encantou as telinhas e ficaram famosos, principalmente nas redes sociais, como Senhora dos Absurdos, uma personagem branca, rica e de direita, que atacava todas as minorias da sociedade, como o grupo LGBTQIA +.

Relacionamento homoafetivo e enfrentamento a homofobia

Paulo Gustavo, Thales Bretas e os filhos, Romeu e Gael | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Paulo Gustavo exibia com orgulho nas redes sociais a rotina e registros com o esposo e os filhos, enfrentando os estigmas de frente. No entanto, o artista lutava também contra o racismo. Em 2020, ele cedeu suas redes sociais durante um mês para a escritora e ativista Djamila Ribeiro discutir a importância da luta contra o racismo.

Empatia e solidariedade

Paulo Gustavo também apoiava várias causas sociais. Na pandemia, ele ofereceu suporte financeiro a várias pessoas que trabalharam com ele e enfrentavam dificuldades financeiras. Também doou recursos para instituições de caridade e R$ 500 mil para a compra de oxigênio do Amazonas. O estado enfrentou crises de falta de oxigênio em hospitais, em janeiro de 2021, durante a segunda onde da Covid-19.

Dia do Humor

O governo do Rio de Janeiro sancionou em 2021, a lei que oficializou a data de nascimento do humorista, 30 de outubro, como o Dia Estadual do Humor no Rio de Janeiro. A iniciativa é celebrar a importância do riso como resistência. A frase “rir é um ato de resistência”, dita por Paulo, reflete o poder de sua mensagem e é citada no documento da lei.

Homenagem em escola de samba

Humorista foi homenageado por escola de samba | Foto: Reprodução | X

Em 2021, a escola de samba São Clemente homenageou Paulo Gustavo, que foi tema da agremiação, do samba enredo aos carros alegóricos e adornos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Thales Bretas estava em um dos carros alegóricos e sua irmã também participou do desfile, se emocionou e chorou na avenida.

Lei Paulo Gustavo

Em 2022, foi sancionada a Lei Paulo Gustavo, que destina apoio financeiro ao setor cultural, afetado pela pandemia | Foto: Reprodução | Prefeitura Municipal Jaraguá

Em 2022, foi sancionada a Lei Paulo Gustavo, que destina apoio financeiro ao setor cultural, afetado pela pandemia. "A Lei é, também, um símbolo de resistência da classe artística. Foi aprovada durante a pandemia de covid-19, que limitou severamente as atividades do setor. É, ainda, uma homenagem a Paulo Gustavo, artista símbolo da categoria, vitimado pela doença", diz um texto do Ministério da Cultura.